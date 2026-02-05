Ars et Labor vince al piccione | Comacchio celebra la vittoria con Giani nel ricordo

Ars et Labor conquista la vittoria nel derby a Comacchio. Il gol di Piccioni decide la partita, che si sviluppa sotto una pioggia battente. La squadra di Giani, ricordato durante la gara, batte la Comacchiese con un risultato che si decide all’ultimo minuto, al 90+9. La pioggia non ha fermato i giocatori, che hanno lottato fino alla fine per portare a casa i tre punti.

**Un derby a Comacchio, con un gol di Piccioni, vince l’Ars et Labor. La squadra, in una gara tormentata da una piovosità insistente, supera la Comacchiese con un risultato decisivo a 90+9 minuti.** Nel ricordo del calciatore Nicolas Giani, ormai ex spallino della squadra, e con il peso del record negativo post-Coppa Italia, la squadra guidata da mister Parlato è riuscita a ottenere la sua prima vittoria dopo il match contro la Spal, in un match di alto livello tecnico, ma soprattutto di grande emozione. Il match, iniziato con un forte pomeriggio di nevischio, ha visto la Comacchiese, con la sua squadra in casa, mettere in campo un gioco aggressivo, ma con un andamento che ha lasciato i ragazzi dell’Ars et Labor con un senso di frustrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Ars et Labor sono andati a Comacchio per il derby.

L'Ars et Labor conquista una vittoria importante sul campo del Massa Lombarda con il risultato di 3-1, riducendo a due punti il distacco dal Mezzolara, attuale capolista.

