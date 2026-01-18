Ars et Labor vittoria e meno due dal Mezzolara capolista
L'Ars et Labor conquista una vittoria importante sul campo del Massa Lombarda con il risultato di 3-1, riducendo a due punti il distacco dal Mezzolara, attuale capolista. La squadra si avvicina alla vetta in un momento decisivo del campionato, mentre il Mezzolara si ferma sull’1-1 contro il Fratta Terme.
