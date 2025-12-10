Viminale | Piantedosi ' De Gasperi statista e riferimento morale'

Il Ministero dell'Interno rende omaggio a Alcide De Gasperi, riconosciuto come uno dei più importanti statisti e figure di riferimento morale della nostra storia repubblicana. Con questo tributo, si celebra il suo ruolo fondamentale nel percorso di ricostruzione e sviluppo dell’Italia post-bellica.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Oggi il ministero rende omaggio ad una delle figure più alte della nostra storia repubblicana. Intitolare la sala del Consiglio del Viminale ad Alcide De Gasperi significa celebrare non solo uno statista, ma un punto di riferimento morale, un uomo che ha guidato il Paese nei momenti più difficili della storia contemporanea". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della cerimonia durante la quale è stata intitolata a De Gasperi la Sala del Consiglio del Viminale, che dal 1921 fino al 1961 è stato anche sede della presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Iltempo.it