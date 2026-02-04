Il governo Meloni si richiama spesso al modello di De Gasperi, ma il confronto tra le due figure fa emergere differenze nette. Meloni insiste sulla continuità con le radici della Repubblica, mentre molti osservatori guardano alle differenze di stile e di approccio tra i due leader. La partita politica si gioca anche sul modo di interpretare il passato e di proiettarsi nel futuro. In questo scenario, le scelte della premier puntano a rafforzare un’identità nazionale che riprende i valori del passato, ma con occhi rivolti al presente e alle sfide di domani.

L’Italia di De Gasperi e l’Italia di Meloni, passato (presente) e futuro di una comune storia repubblicana. Due Italie differenti ma che a distanza di oltre ottant’anni continuano a comunicare. L’Italia di oggi, nelle sue fondamenta è appunto la stessa ricostruita dallo statista trentino dopo la fine del fascismo: una democrazia capitalista integrata nell’UE e alleata dell’America. Ma le trasformazioni globali stanno facendo vacillare il vecchio impianto (o ordine) che accomuna gran parte dei paesi usciti dalla seconda guerra mondiale. In questo momento di complessità nella gestione e nel posizionamento del Paese, il Presidente Meloni ha però una bussola da seguire: Alcide De Gasperi e la sua idea d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni e il modello De Gasperi

Approfondimenti su Meloni De Gasperi

Il Comune di Cesa ha avviato una partecipazione attiva per ridisegnare Piazza De Gasperi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Meloni De Gasperi

Argomenti discussi: Renzi: Il modello di Vannacci è Farage, può essere decisivo al voto; Il federalismo di Draghi che non convince Meloni e non risolve il rebus cinese; Gli esodati modello Meloni: 55 mila lavoratori a rischio con le nuove norme; L'affresco di San Lorenzo in Lucina è una vittoria alata, non un angelo: ma l'immagine del 2000 non somigliava a Meloni.

Renzi: «Il modello di Vannacci è Farage, può essere decisivo al voto»Il leader di Iv: Meloni cercherà di trattenerlo nel centrodestra, ma così finirà in difficoltà al centro. Lui vuol spostare a destra la coalizione. Il ... avvenire.it

Meloni e il modello De GasperiDue Italie differenti ma che a distanza di oltre ottant’anni continuano a comunicare ... ilgiornale.it

Il modello è l'Afd tedesca. Con l'obiettivo di diventare l'apostolo del trumpismo in Italia e in Europa. Meloni è preoccupata. «Un assist per il Campo Largo. La sinistra unita può vincere le prossime elezioni» - facebook.com facebook

A Minneapolis l’ICE di Trump minaccia giornalisti italiani. È questo il modello che piace a Giorgia Meloni x.com