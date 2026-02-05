Arriva l' ufficiale per sfrattarlo e lui si accoltella | tragedia a Sarzana

Una serata drammatica a Sarzana, dove un uomo ha scelto di togliersi la vita piuttosto che affrontare lo sfratto. I vicini hanno sentito le urla e poi trovato il corpo senza vita dell’uomo, che si era accoltellato. La polizia sta ancora indagando sui motivi e le circostanze di questa tragedia.

Tragedia a Sarzana nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio, quando un uomo ha deciso di uccidersi per evitare di essere sfrattato dalla casa in cui abitava. A quanto pare il 64enne viveva da solo all'interno di un appartamento di via Mazzini, nel centro storico della cittadina in provincia di La Spezia. Da tempo però aveva manifestato dei problemi e dei disagi, tanto che la faccenda aveva cominciato a destare delle preoccupazioni. I legittimi proprietari dell'abitazione avevano così deciso di avviare l'iter burocratico per lo sfratto. Nel corso della giornata di ieri, i proprietari si sono presentati insieme all'ufficiale giudiziario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arriva l'ufficiale per sfrattarlo e lui si accoltella: tragedia a Sarzana Approfondimenti su Sarzana Tragedia Tragedia a Sarzana: 64enne si toglie la vita all’arrivo dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto Un uomo di 64 anni si è tolto la vita questa mattina a Sarzana, nel centro storico. Sfratto a Sarzana: uomo si suicida all’arrivo dell’ufficiale giudiziario Un uomo si è tolto la vita a Sarzana mentre arrivava l’ufficiale giudiziario per eseguire lo sfratto. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sarzana Tragedia Argomenti discussi: Arriva l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, uomo si suicida; Sistemi informativi, arriva l’App ufficiale del Comune per informarsi e vivere la città; Arriva l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, uomo si suicida; Serie A - Napoli, arriva l'annuncio ufficiale: Giovanni Di Lorenzo si opererà. Parma, ufficiale: arriva l'attaccante Nesta ElphegeIl Parma continua a lavorare sul mercato in questi ultimi giorni che vedranno tutte le squadre cercare di sfruttare ogni occasione possibile per portare a casa trattative che possano aumentare il live ... fantacalcio.it Pogacar smette, arriva l’annuncio ufficiale: È stancoIl fuoriclasse sloveno, protagonista di una stagione leggendaria, non è immune alla fatica: arriva la rivelazione che non ti aspetti Lo aspettavano al varco, e lui ha risposto da campione. Da ... diregiovani.it Arriva l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, un uomo si suicida. Si è colpito al ventre con un coltello, inutili i soccorsi. #ANSA facebook Ufficiale: - #Cesena, dal #Bari arriva #Castrovilli x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.