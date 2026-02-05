Arrestato uomo di 59 anni nel comune vicino alla scuola accusato di autoerotismo

Questa mattina a Senorbì, un uomo di 59 anni è stato arrestato dai Carabinieri poco prima delle otto e dieci. Secondo quanto emerso, l’uomo si trovava in un luogo pubblico, a pochi passi da una scuola, mentre compiva atti di autoerotismo. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in tempo per bloccare la scena e portare l’uomo in caserma.

Il 5 febbraio 2026, alle ore 08.10, nella cittadina sarda di Senorbì, un uomo di 59 anni è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di atti osceni in un luogo pubblico, a pochi metri da un istituto scolastico. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi simili, fu sorpreso mentre si comportava in modo indecoroso all’interno dell’auto parcheggiata in vista dell’edificio scolastico. La denuncia era arrivata da un gruppo di genitori, che avevano osservato e registrato la presenza del sospetto in una zona particolarmente sensibile per la sicurezza dei ragazzi. Questo evento, insieme a un piano di controllo attivato con l’obiettivo di proteggere gli studenti, ha portato l’arresto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Senorbì Uomo

Ultime notizie su Senorbì Uomo

