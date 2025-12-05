Arrestato nel Bolognese il 21enne accusato dell’accoltellamento vicino al Duomo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il fermo e le accuse. Un giovane di 21 anni, cittadino egiziano irregolare e con precedenti, è stato fermato in provincia di Bologna con l’accusa di tentato omicidio. Secondo gli investigatori, sarebbe lui ad aver accoltellato un connazionale di 19 anni il 25 novembre in un fast food a pochi metri da piazza Duomo, nel centro di Milano. Il ragazzo è stato trasferito nel carcere del capoluogo emiliano. L’aggressione del 25 novembre. L’episodio si sarebbe consumato nel giro di pochi secondi, intorno alle 20.00. Al primo piano dell’esercizio commerciale affacciato sulla Loggia dei Mercanti, il 19enne avrebbe ricevuto una coltellata all’addome e una al torace. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

