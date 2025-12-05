Arrestato nel Bolognese il 21enne accusato dell’accoltellamento vicino al Duomo

Dayitalianews.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il fermo e le accuse. Un giovane di 21 anni, cittadino egiziano irregolare e con precedenti, è stato fermato in provincia di Bologna con l’accusa di tentato omicidio. Secondo gli investigatori, sarebbe lui ad aver accoltellato un connazionale di 19 anni il 25 novembre in un fast food a pochi metri da piazza Duomo, nel centro di Milano. Il ragazzo è stato trasferito nel carcere del capoluogo emiliano. L’aggressione del 25 novembre. L’episodio si sarebbe consumato nel giro di pochi secondi, intorno alle 20.00. Al primo piano dell’esercizio commerciale affacciato sulla Loggia dei Mercanti, il 19enne avrebbe ricevuto una coltellata all’addome e una al torace. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

arrestato nel bolognese il 21enne accusato dell8217accoltellamento vicino al duomo

© Dayitalianews.com - Arrestato nel Bolognese il 21enne accusato dell’accoltellamento vicino al Duomo

News recenti che potrebbero piacerti

arrestato bolognese 21enne accusatoAccoltellò un 19enne in Piazza Duomo a Milano, arrestato un 21enne nel Bolognese: si nascondeva a casa del fratello - L’indagato, egiziano irregolare con qualche precedente penale, è stato portato nel carcere del capoluogo emiliano L'articolo Accoltellò un 19enne in Piazza Duomo a Milano, arrestato un 21enne nel Bolo ... Lo riporta msn.com

arrestato bolognese 21enne accusatoMilano, giovane accoltellato in Piazza Duomo: fermato un 21enne nel Bolognese - È stato fermato dalla polizia nel Bolognese un egiziano di 21 anni, irregolare e con precedenti, ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto il 25 novembre in Piazza Duomo, dove un 19enne era ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestato Bolognese 21enne Accusato