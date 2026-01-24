La polizia di Manchester ha arrestato James Morton, 33 anni, con l’accusa di omicidio di Gloria De Lazzari, trovata morta a Bolton, vicino Manchester. Gloria, italiana, viveva nel Regno Unito da circa dieci anni. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Si chiamava Gloria De Lazzari, aveva 45 anni ed era originaria di Musestre di Roncade, in provincia di Treviso. È lei la donna trovata morta in un appartamento di Bolton, nell’area metropolitana di Manchester nel Regno Unito. La polizia britannica sospetta si tratti di un omicidio: per il delitto è stato arrestato un uomo di 33 anni, residente in zona. Gloria De Lazzari morta vicino Manchester L’italiana Gloria De Lazzari era emigrata in Gran Bretagna da circa dieci anni. Il suo corpo è stato rinvenuto nella mattina di lunedì 19 gennaio all’interno di un appartamento di Kempton Gardens, nella zona di Halliwell Road a Bolton. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gloria De Lazzari trovata morta a Bolton vicino Manchester, arrestato per omicidio un uomo di 33 anni

Gloria De Lazzari trovata morta in casa a Manchester: la polizia sospetta un omicidio. Arrestato un 33enneGloria De Lazzari, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione a Manchester.

Donna di Treviso trovata morta a Bolton: arrestato un sospettoUna donna di 45 anni, originaria di Roncade, è stata trovata deceduta a Bolton.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Camion si schianta contro il muro di una casa, sfondandolo: feriti conducente e passeggero, rimasti incastrati tra le lamiere; Gb, donna di Treviso trovata morta in casa a Bolton: fermato un uomo; Effetto Trump e voglia di sicurezza, così il Sud America si sposta a destra; Avvocati, le toghe rosa: Noi meno pagate degli uomini? Bisogna farsi valere.

Gloria De Lazzari trovata morta in casa a Manchester: la polizia indaga per omicidio, arrestato un 33enneÈ la 45enne Gloria De Lazzari, originaria di Musestre di Roncade, la vittima di un sospetto omicidio commesso il 19 gennaio a Bolton, non lontano da Manchester nel Regno Unito. Per ... leggo.it

Gloria De Lazzari, 45 anni, trovata morta in casa a Manchester, si indaga per omicidio: un arrestatoLa donna era originaria della provincia di Treviso e viveva in Gran Bretagna da molto tempo. Ogni giorno telefonava alla madre in Italia: si erano sentite anche la sera prima ... msn.com

Gloria De Lazzari, 45 anni, trovata morta in casa a Manchester, si indaga per omicidio: un arrestato x.com

+++ Gloria De Lazzari trovata morta in casa a Manchester: la polizia sospetta un omicidio. Arrestato un 33enne - facebook.com facebook