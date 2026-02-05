Arrestato in Calabria per spaccio e armi nel casolare | due denunce in corso

A Cleto, un uomo è stato arrestato dai Carabinieri mentre cercava di nascondere droga e armi in un casolare isolato. Durante l'intervento, sono state anche denunciate due persone per altri reati legati alla stessa attività illecita. I militari hanno sequestrato sostanze stupefacenti e armi, e continuano le indagini per chiarire l’intera rete criminale.

**Un arresto in Calabria per droga e armi in un casolare: due denunce in atto** A Cleto, nel comune del Tirreno-Cosentino, un arresto in pieno territorio rurale ha segnato l'inizio di un'operazione condotta dai Carabinieri con l'obiettivo di contrastare l'attività criminale in area residenziale. Il 3 febbraio 2026, durante un'osservazione prolungata su un casolare situato nei pressi del paese, l'Arma dei Carabinieri ha individuato movimenti sospetti, che hanno portato alla decisione di effettuare una perquisizione. L'operazione, condotta in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia, si è conclusa con l'arresto di un cittadino italiano nato nel 1982, già noto alle forze dell'ordine.

