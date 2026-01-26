Arianna Porcelli Safonov sarà a Seriate il 6 febbraio con “Picchiamoci”, uno spettacolo che utilizza l’ironia e il paradosso per affrontare il tema della violenza. L’evento si terrà al cineteatro Gavazzeni e propone una riflessione civile attraverso un monologo coinvolgente e riflessivo. Un’occasione per sensibilizzare sul problema in modo originale e consapevole.

L’APPUNTAMENTO. Venerdì 6 febbraio al cineteatro Gavazzeni uno spettacolo tra ironia, paradosso e riflessione civile, un monologo contro la violenza. Venerdì 6 febbraio alle 21 il cineteatro Gavazzeni di Seriate ospita «Picchiamoci», monologo scritto e interpretato da Arianna Porcelli Safonov, autrice e performer tra le voci più originali della scena teatrale contemporanea. I biglietti sono disponibili al costo di 27,50 euro per poltrona numerata. Picchiamoci è un incontro teatrale che porta sul palco il tema della violenza in tutte le sue forme, usando come arma principale la parola. Un racconto dichiaratamente aggressivo, capace di far ridere e allo stesso tempo mettere a disagio, perché – come suggerisce lo spettacolo – nulla è più violento delle parole dette nel modo giusto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Arianna Porcelli Safonov a Seriate con «Picchiamoci»

