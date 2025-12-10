Arianna Porcelli Safonov sfida il femminismo in show ' Picchiamoci' | Maschi sono formattati devono avere consenso per qualsiasi cosa - VIDEO
Arianna Porcelli Safonov torna in scena con il suo nuovo spettacolo
Safonov usa paradossi e citazioni graffianti per denunciare le derive del dibattito sui generi: niente “guerre”, ma satira feroce per rivendicare il pareggio L'attrice e cabarettista Arianna Porcelli Safonov è attualmente in tour in tutta Italia con il suo nuovo spettacolo "Picchiamoci", uno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Arianna sfida l’ossessione per la cucina gourmet - Stasera al teatro Masini di Faenza per la stagione comica la Porcelli Safonov con il suo monologo ’Alimentire’, in cui celebra il vero valore del cibo. Riporta ilrestodelcarlino.it
Arianna Porcelli Safonov, storyteller e autrice di satira che ha registrato il tutto esaurito nei teatri di tutta Italia, prosegue il suo tour e approda al Teatro Consorziale di Budrio venerdì 12 dicembre con lo spettacolo Alimentire Venerdì 12 dicembre 2025 – ore 2 - facebook.com Vai su Facebook
