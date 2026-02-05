Arianna Fontana si prepara per le Olimpiadi, con l’obiettivo di arrivare in finale in cinque gare. La campionessa italiana confessa di non sapere ancora cosa riserveranno questi ultimi Giochi, anche se si impegna a dare il massimo. Quando le hanno comunicato che sarebbe stata portabandiera, la sua reazione è stata di sorpresa totale: ha ascoltato la telefonata del presidente Buonfiglio in silenzio, senza parole.

Ci sarà lei, insieme a Chicco Pellegrino, in testa alla delegazione azzurra che domani sera sfilerà a San Siro durante la cerimonia di apertura. Arianna Fontana, dopo PyeongChang 2018, avrà l’onore per la seconda volta. Come solo, ai Giochi invernali in salsa tricolore, lo sciatore Gustav Thoeni (1976-1980) e lo slittinista Paul Hildgartner (1984-1988). Nell’ambito del resto è lei l’atleta italiana - uomini inclusi - che conta più medaglie (11). E, col bronzo in staffetta a Torino 2006, la più giovane a essere salita sul podio (a 15 anni e 134 giorni). Da lunedì sta saggiando il ghiaccio del Forum: nessuno l’ha mai vista così tirata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arianna Fontana: "L'obiettivo è arrivare finale in 5 gare. I miei ultimi Giochi? Non so..."

Approfondimenti su Arianna Fontana

Alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana ha ricevuto il Tricolore dal Presidente Mattarella nel Salone dei Corazzieri al Quirinale.

Durante gli Europei 2026 di short track, Arianna Fontana si è distinta ancora una volta, confermandosi la sportiva italiana più medagliata di sempre negli sport invernali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Arianna Fontana

Argomenti discussi: Intervista ad Arianna Fontana: Non ho ancora raggiunto i miei limiti; Arianna Fontana: A 35 anni non ho ancora una casa fissa, vivo fra Bormio e la Florida. Io portabandiera a Milano-Cortina? Uno choc farlo due volte; Olimpiadi 2026. Arianna Fontana in pista per la prevenzione; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, chi è Arianna Fontana, la freccia bionda a caccia a nuovi record.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, chi è Arianna Fontana, la freccia bionda a caccia a nuovi recordLa 35enne di Sondrio, regina della short track, è alla sua sesta partecipazione ai Giochi Invernali. Con 11 medaglie olimpiche già in bacheca, il suo obiettivo è raggiungere o superare il record deten ... ilgiorno.it

Olimpiadi 2026. Arianna Fontana in pista per la prevenzioneASST Valtellina e Alto Lario, in collaborazione con Regione Lombardia, hanno realizzato un video in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. quotidianosanita.it

Sarà la sua sesta Olimpiade. A quasi 36 anni. Basterebbe già soltanto questo per definire Arianna Fontana. E invece ci sono tanti altri motivi per cui è stata scelta anche lei per sfilare venerdì prossimo allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano con il tricolore in facebook

L’attesa sta per finire! Solo due giorni all’inizio di #MilanoCortina2026! Pronti a tifare l’ #ItaliaTeam The Home Team e l’icona del pattinaggio Arianna Fontana, l’azzurra più titolata di sempre ai Giochi Olimpici Invernali Segui qui milanocortina20 x.com