Short track | Arianna Fontana e staffetta maschile Campioni d’Europa

Durante gli Europei 2026 di short track, Arianna Fontana si è distinta ancora una volta, confermandosi la sportiva italiana più medagliata di sempre negli sport invernali. Con la vittoria nella staffetta maschile, ha contribuito a consolidare il ruolo dell’Italia in questa disciplina, dimostrando costanza e professionalità a livello continentale. Questo risultato sottolinea l’importanza del movimento italiano nel panorama dello short track europeo.

Europei 2026 di short track, super Arianna Fontana, che si conferma la sportiva italiana più medagliata di sempre negli sport invernali. Peccato per Martina Valcepina, che si ferma. Si è chiusa sull'anello di ghiaccio di Tilburg, nei Paesi Bassi, l'ultima giornata degli Europei 2026 di short track. Anche la giornata di domenica ha regalato emozioni forti e un bottino importante per l'Italia. Tra conferme, cadute e riscatti, la squadra azzurra porta a casa tanti successi. A prendersi la scena nel corso della giornata di oggi è stata ancora Arianna Fontana, la sportiva simbolo dell'Italia agli Sport Invernali.

Gli Europei di short track 2026 si sono conclusi a Tilburg, nei Paesi Bassi, offrendo gare avvincenti e risultati importanti. Tra le protagoniste, Arianna Fontana e la staffetta maschile si sono aggiudicate il titolo europeo. Tuttavia, l’infortunio di Martina Valcepina ha segnato la giornata, sottolineando le sfide affrontate dagli atleti. Un evento che ha confermato il livello competitivo e l’importanza di questa disciplina nel panorama sportivo europeo.

Arianna Fontana e la staffetta maschile si sono aggiudicate l'oro, mentre Spechenhauser e Nadalini hanno conquistato rispettivamente l'argento e il bronzo nei 1000 metri.

Bruttissima caduta per Martina Valcepina. L'Azzurra durante i quarti di finale dei 500 metri degli Europei di Short Track di Tilburg ha colpito i cilindri che delimitano la pista finendo rovinosamente a terra. Immediato l'intervento dello staff medico.