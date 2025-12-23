Olimpiadi Arianna Fontana riceve il Tricolore al Quirinale

Alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana ha ricevuto il Tricolore dal Presidente Mattarella nel Salone dei Corazzieri al Quirinale. L’evento segna l’inizio ufficiale del percorso della squadra italiana verso i Giochi invernali. La cerimonia ha visto la partecipazione dei rappresentanti di vertice delle istituzioni e degli enti coinvolti, consolidando l’impegno dell’Italia nel prepararsi all’appuntamento sportivo internazionale.

Il cammino dell’Italia Team verso Milano Cortina 2026 entra ufficialmente nel vivo: nel Salone dei Corazzieri del Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il Tricolore ai portabandiera dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, alla presenza dei vertici dello. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

