Olimpiadi Arianna Fontana riceve il Tricolore al Quirinale

Alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana ha ricevuto il Tricolore dal Presidente Mattarella nel Salone dei Corazzieri al Quirinale. L’evento segna l’inizio ufficiale del percorso della squadra italiana verso i Giochi invernali. La cerimonia ha visto la partecipazione dei rappresentanti di vertice delle istituzioni e degli enti coinvolti, consolidando l’impegno dell’Italia nel prepararsi all’appuntamento sportivo internazionale.

Il cammino dell’Italia Team verso Milano Cortina 2026 entra ufficialmente nel vivo: nel Salone dei Corazzieri del Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il Tricolore ai portabandiera dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, alla presenza dei vertici dello. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Olimpiadi, Arianna Fontana riceve il Tricolore al Quirinale Leggi anche: Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il 22 dicembre la consegna del Tricolore al Quirinale Leggi anche: Arianna Fontana portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: “Un onore, dà una grande carica” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Olimpiadi, Arianna Fontana riceve il Tricolore al Quirinale; Fontana portabandiera a Milano-Cortina: Sotto shock per la forte emozione; Federico Pellegrino, bagno di folla ad Aosta: Essere portabandiera olimpico è emozione grande; Olimpiadi 2026, Mattarella agli atleti: ‘L’Italia sarà con voi’ (VIDEO). Il presidente Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera di Milano-Cortina: Brignone, Pellegrino, Fontana, Mosaner - Il capo dello Stato: «Siamo contentissimi di avere Federica Brignone nuovamente pronta e determinata» ... msn.com

Arianna Fontana portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: “Un onore, dà una grande carica” - La fuoriclasse valtellinese dello short track ha partecipato alla cerimonia di consegna del tricolore da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale ... msn.com

Arianna Fontana: "La bandiera è una promessa all'Italia" - Cortina 2026, ha partecipato oggi al Quirinale alla cerimonia di consegna del tricolore da parte del Presidente Sergio Mattarella ... msn.com

MILANO-CORTINA 2026 Annunciati i 4 portabandiera dell’Italia! Annunciati i 4 portabandiera dell’Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 1) Arianna Fontana (Short Track) 2) Federico Pellegrino (Sci di Fondo) 3) Federica Brignone (Sci Alpino - facebook.com facebook

La pattinatrice Arianna Fontana, il fondista Federico Pellegrino, la sciatrice Federica Brignone e il campione olimpico di curling Amos Mosaner. Ecco chi sono i quattro portabandiera italiani per le Olimpiadi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.