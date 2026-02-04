Usa Tajani | Accordo su minerali critici segnale importante multilateralismo e cooperazione

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito un passo importante la partecipazione italiana alla prima riunione ministeriale sui minerali critici a Washington. L’evento, promosso dall’amministrazione Trump, segna un segnale positivo sulla volontà di rafforzare la cooperazione internazionale in un settore strategico. Tajani ha sottolineato che l’accordo raggiunto rappresenta un segnale di apertura verso il multilateralismo e la collaborazione tra paesi.

(Adnkronos) – Washington – È stata una scelta importante, sostiene il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quella di essere venuti a Washington per partecipare alla prima riunione ministeriale, voluta dall'amministrazione Trump, sui minerali critici. Un incontro che ha portato ad un accordo firmato fra l'Unione Europea, gli Stati Uniti e il Giappone sulla questione delle materie prime critiche. Usa, Tajani: Accordo su minerali critici segnale importante multilateralismo e cooperazione. Strategia comune su materie prime strumento di competitività, riconosciuto ruolo Italia Washington - È stata una scelta importante, sostiene il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quella di essere venuti a Washington per partecipare alla prima riunione ministeriale sui minerali critici.

