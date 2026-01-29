Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha inviato a Washington una lista di progetti minerari gestiti dallo Stato che vuole aprire agli investitori americani. Nei giorni scorsi, Reuters ha svelato che si tratta di accordi in cambio di garanzie di sicurezza per il paese. Sul tavolo ci sono risorse preziose, come minerali strategici, che entrano nel mirino di Stati Uniti e Congo per rafforzare le rispettive posizioni.

Nei giorni scorsi Reuters ha riportato che il governo della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) ha trasmesso a Washington una lista di progetti minerari a partecipazione statale offerti a investitori statunitensi. L’iniziativa si inserisce nel quadro dello Strategic Partnership Agreement tra Stati Uniti e Rdc, un accordo quadro reso operativo dal Dipartimento di Stato americano, che definisce una cooperazione strutturata e di lungo periodo tra i due Paesi. I progetti riguardano materie prime critiche – tra cui manganese, litio e rame – pilastri delle catene di valore tecnologiche e della transizione energetica globale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Minerali in cambio di sicurezza. Cosa c’è dietro l’accordo Usa-Congo

