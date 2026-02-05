Arezzo e i lupi | in Consiglio si chiacchiera fuori dai palazzi si convive
In Consiglio comunale ad Arezzo si discute ancora di lupi, ma senza arrivare a soluzioni concrete. Dentro i palazzi si parla tanto, spesso senza risposte chiare. Fuori, la convivenza con gli animali selvatici continua a essere un problema reale, che nessuno sembra affrontare con decisione. La questione resta aperta e ancora tutta da risolvere.
Articolo – versione “Ortica”, rielaborata dal comunicato del Comitato Emergenza Lupo Arezzo In Consiglio Comunale, quando si parla di lupi, ad Arezzo succede sempre la stessa cosa: tanta scena, poche risposte e zero coraggio. AUDI ALIAM PARTEM – Ascolta l’altra parte. Questa iscrizione campeggia a fianco degli uffici del Sindaco e del Vice Sindaco, sopra la porta che conduce all’aula consiliare. Chissà se l’hanno mai letta. Il 29 gennaio s’è consumato l’ennesimo spettacolo stucchevole, un teatrino ormai rodato, dove tutti recitano la parte che gli riesce meglio. C’è chi fa il negazionista convinto, chi l’animalista militante, chi il prudente che chiede permesso pure per respirare. 🔗 Leggi su Lortica.it
Approfondimenti su Arezzo Lupi
Asina sbranata dai lupi. La rabbia dell’allevatore: "Sono fuori controllo"
Cesare Cremonini, che convive con una (lieve) forma di schizofrenia. Che cosa significa, come si manifesta e in che modo si gestisce
Ultime notizie su Arezzo Lupi
Argomenti discussi: Consiglio comunale: le interrogazioni discusse; Cinghiali in calo, abbattuti dalle squadre 879 capi in meno. Ci pensa il lupo (e la selezione fino alle 24). Danni alle colture ridotti; I numeri del Consiglio . Cinque milioni per gli asili. A Giovi Rsa da 80 posti; Volley. Gruppo Lupi quarto: Contenti del nostro girone di andata.
VOLLEY. Gruppo Lupi quarto: Contenti del nostro girone di andata»Federico Benvenuti, anima della pallavolo pontederese e viceallenatore, fa il punto al termine del girone d’andata. Il Gruppo Lupi, ... lanazione.it
«A Caprese Michelangelo una rogna portata dai lupi»Arezzo, 6 gennaio 2026 – «A Caprese Michelangelo una rogna portata dai lupi», l’ennesima nota del Comitato emergenza lupo. «Caprese Michelangelo, piccolo comune della provincia di Arezzo, rappresenta ... lanazione.it
ArezzoTv. . Casucci (Noi Moderati): "c'è bisogno di forze moderate ad Arezzo. Buon lavoro ad Agnelli". Veronica Ambrosino entra nel partito di Maurizio Lupi. Veronica Ambrosino, nota per l’attività del Comitato Resistenza Pastorale, entra nelle fila di Noi Mode facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.