cesare cremonini che convive con una lieve forma di schizofrenia che cosa significa come si manifesta e in che modo si gestisce

In una recente intervista, il cantautore bolognese si è aperto su questa condizione. «Sono due anni che prendo medicinali con costanza», ha spiegato Cremonini. Abbiamo approfondito l'argomento con l'aiuto della psichiatra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

