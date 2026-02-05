Arezzo allo sfascio | buche rifiuti e prese per il culo Ormai è tradizione

La città di Arezzo si ritrova nel caos. Le strade sono piene di buche, i rifiuti si accumulano ai lati dei cassonetti e le persone si arrangiano come possono. La situazione è diventata ormai una costante: uscire di casa significa fare i conti con il degrado e l’incuria. La gente si lamenta, ma nessuno sembra intervenire per risolvere. È una scena che si ripete da tempo, quasi come una triste abitudine.

Arezzo ormai un c'ha più bisogno del telescopio: basta usciredi casa e guardare in terra. E attorno. E dietro ai cassonetti. La città s'è ufficialmente trasformata in un incrocio fra la Luna e una discarica abusiva, versione aretina, senza neanche la dignità del panorama. Questa è la centesima segnalazione, forse la milleunesima, sulle strade aretine ridotte a un esperimento geologico mal riuscito, che fanno coppia fissa – come il pane e la merda – coi rifiuti abbandonati nei posti più impensabili: nei fossi, nei parcheggi, nei campi, dietro ai cartelli, davanti alle case. Ormai manca solo il bidone buttato sul sagrato, poi s'è fatto bingo.

