La nostra categoria è allo sfascio ma non voto Sì

L’attuale situazione della magistratura evidenzia un sistema in crisi, incapace di rinnovarsi e di risollevarsi. Tuttavia, soluzioni come la separazione delle carriere o il sorteggio dei membri del CSM non affrontano le cause profonde di questa difficoltà. È importante analizzare con attenzione le sfide del settore per individuare proposte concrete e realistiche che possano contribuire a un miglioramento duraturo.

"La magistratura oggi è alla fine di un percorso, non ha la forza di sollevarsi, siamo allo sfascio. Ma la soluzione di separare le carriere o di sorteggiare i membri del Csm non può risolvere il problema. Per questo voterò No al referendum". L'ex pm milanese Alfredo Robledo è sorpreso dalla pubblicità che sui social viene data a una sua lettera all'allora Procuratore capo meneghino Manlio Minale datata 16 marzo 2010, nella quale Robledo svelava il peso delle correnti nelle nomine attraverso la "minaccia" del numero due della Procura Edmondo Bruti Liberati - che di lì a poco sarebbe diventato il capo - rispetto al modo in cui andava organizzato il suo lavoro di aggiunto per le inchieste su urbanistica e corruzione.

