Ciaone Landini tra flop referendari e lacrime per Maduro il sindacato rosso è allo sfascio Ecco l’enciclopedia dei fallimenti

Da secoloditalia.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Landini si trova al centro di un crescente scrutinio, tra risultati insoddisfacenti dei referendum e prese di posizione contro Maduro. Il sindacato rosso, una volta punto di riferimento, sembra oggi attraversare un periodo di crisi e disorientamento. Questa analisi approfondisce i principali eventi e decisioni che stanno contribuendo a un progressivo indebolimento della Cgil, evidenziando un quadro di sfide e difficoltà interne.

C’è un metodo scientifico nel modo in cui Maurizio Landini sta smantellando quel che resta della credibilità della Cgil. Una sequela di flop che ha trasformato il più antico sindacato d’Italia in un centro sociale fuori tempo massimo, dove le tute blu sono state sostituite dalle bandiere arcobaleno e i problemi delle fabbriche dai diktat del politicamente corretto e dei dogmi vetero. L’ultima stazione di questa via crucis ideologica è il sostegno spudorato al dittatore venezuelano Nicolás Maduro, un abbaglio che gli sta costando la rivolta interna degli stessi iscritti. Landini al tramonto e sindacato rosso alla canna del gas. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

