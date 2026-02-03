Intossicata nella casa in fiamme | donna muore in ospedale

Nella notte tra martedì e mercoledì, una donna è morta in ospedale dopo essere rimasta gravemente intossicata nell’incendio scoppiato in un appartamento di via Schivardi a Brescia. Le fiamme si sono propagate velocemente, lasciando poco spazio ai soccorsi. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, hanno spento il fuoco e recuperato la donna, ma le sue condizioni erano troppo gravi. Nonostante i tentativi di salvarla, purtroppo non ce l’ha fatta. Le indagini sull’origine dell’incendio sono ancora in corso

Non ce l’ha fatta la donna rimasta gravemente intossicata nell’incendio divampato martedì 27 gennaio in uno stabile di via Schivardi, a Brescia. Si è spenta nelle scorse ore all’ospedale, dove era stata ricoverata in condizioni disperate dopo essere stata estratta dall’appartamento avvolto dalle fiamme. La vittima si chiamava Yoanna Mariola Brychy e aveva 51 anni. La salma è ora all’obitorio del Civile. Il rogo si era sviluppato nella tarda serata in un appartamento al secondo piano del condominio Daniela, palazzo di cinque piani in cui vivono diverse famiglie. L’allarme era scattato poco dopo le 22: sul posto si erano precipitati i Vigili del Fuoco con diverse squadre, insieme a Polizia di Stato, Carabinieri e personale sanitario con ambulanza e automedica.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Casa Incendio

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Crans-Montana, la testimonianza di un sopravvissuto all'incendio: Scenario di guerra

Ultime notizie su Casa Incendio

Argomenti discussi: Fumo e fiamme in casa, intossicata una coppia di anziani e un vicino; Rogo in casa, inquilina intossicata. Lo spettro di un’origine dolosa; Casale, famiglia di quattro persone intossicata dal monossido: in ospedale anche una bimba di 5 mesi; Isola della Scala, intera famiglia, con due bambini di 7 e 10 anni, intossicata dal monossido di carbonio.

Intossicata nella casa in fiamme: donna muore in ospedaleNon ce l’ha fatta la donna rimasta gravemente intossicata nell’incendio divampato martedì 27 gennaio in uno stabile di via Schivardi, a Brescia. Si è spenta nelle scorse ore all’ospedale, dove era sta ... bresciatoday.it

Incendio in via Schivardi, è morta la donna intossicataYoanna Mariola Brychy era stata portata fuori casa dai Vigili del fuoco in condizioni disperate ed era stata rianimata prima di essere trasferita in ospedale, dove è avvenuto il decesso ... giornaledibrescia.it

E' di stamane la notizia della famiglia di sette persone rimasta intossicata in un' abitazione di Fontevivo, dopo aver inalato monossido di carbonio proveniente da un braciere posto nel mezzo di una stanza, per riscaldare la casa in una notte fredda. Uno dei c - facebook.com facebook