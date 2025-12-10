Un nuovo store Action a Grugliasco aperto 7 7 | 20 assunzioni nel negozio di 746 metri quadrati

Il 11 dicembre apre a Grugliasco il nuovo store Action, il tredicesimo nella provincia di Torino e il ventinovesimo in Piemonte. Con una superficie di 746 metri quadrati, il negozio offre numerose opportunità di lavoro con 20 assunzioni previste. Questa apertura si inserisce nel piano di espansione del marchio in Italia, portando il totale dei punti vendita a 201.

Giovedì 11 dicembre apre il nuovo store Action di Grugliasco: il tredicesimo nella provincia di Torino, il ventinovesimo in Piemonte e il 70° ad aprire quest’anno in Italia, portando a 201 il numero totale di negozi Action in Italia. Action ha assunto un team di 20 persone per gestire il negozio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

