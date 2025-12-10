Un nuovo store Action a Grugliasco aperto 7 7 | 20 assunzioni nel negozio di 746 metri quadrati
Il 11 dicembre apre a Grugliasco il nuovo store Action, il tredicesimo nella provincia di Torino e il ventinovesimo in Piemonte. Con una superficie di 746 metri quadrati, il negozio offre numerose opportunità di lavoro con 20 assunzioni previste. Questa apertura si inserisce nel piano di espansione del marchio in Italia, portando il totale dei punti vendita a 201.
Giovedì 11 dicembre apre il nuovo store Action di Grugliasco: il tredicesimo nella provincia di Torino, il ventinovesimo in Piemonte e il 70° ad aprire quest’anno in Italia, portando a 201 il numero totale di negozi Action in Italia. Action ha assunto un team di 20 persone per gestire il negozio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Action apre a Grugliasco: 29° negozio in Piemonte e 201° in Italia - Il primo store Action a Grugliasco offre 6. Secondo quotidianopiemontese.it
Action si espande ancora e apre il tredicesimo negozio in provincia di Torino - Taglio del nastro domani per il nuovo punto vendita della catena di prodotti a basso costo Aprirà domani a Grugliasco il nuovo punto vendita Action: il tredicesimo nella provincia di Torino e il venti ... Riporta msn.com
Ha aperto il nuovo Stosa Store a Valtrompia! 200 m² dedicati a design, materiali e soluzioni pensate per trasformare la cucina in uno spazio unico. Uno store dove toccare con mano finiture, colori e dettagli, e trovare ispirazione per la cucina dei tuoi sogni. Vai su Facebook
Raspadori è un pallino di Sarri dall’estate, lo voleva alla Lazio prima del blocco di mercato (Pedullà) ilnapolista.it
Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igieniche lanazione.it
Morta Sophie Kinsella, addio all'autrice di 'I love shopping' lapresse.it
Tutti i progetti persi dello Snyderverse che potrebbero tornare con Netflix metropolitanmagazine
Anti-trumpiani all’Ansa e le altre pillole del giorno lettera43.it
La crisi del riciclo della plastica rischia di bloccare anche la raccolta differenziata in tutta Italia: il ... ilfattoquotidiano.it