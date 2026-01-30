Anziana truffata con il raggiro del finto carabiniere a Valbrenta vicino Vicenza guai anche per un minorenne
Un’anziana donna è stata truffata a Valbrenta, vicino a Vicenza, da due giovani che si sono fatti passare per un carabiniere. I truffatori hanno telefonato, ingannando la donna, e le hanno rubato dei gioielli. La vittima si è accorta troppo tardi, quando ormai era troppo tardi. La polizia ha denunciato i due giovani, e nel mirino ci sono anche un minorenne coinvolto nella stessa truffa.
Due soggetti denunciati e parte della refurtiva recuperata: questo il bilancio delle operazioni per una truffa ai danni di un’anziana messa a segno a Valbrenta (Vicenza) il 29 luglio 2025. La vittima, una 81enne, è stata raggirata da finti carabinieri che, con una telefonata, l’hanno convinta a consegnare i suoi gioielli per evitare presunte conseguenze giudiziarie a carico del figlio. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini dei Carabinieri di Solagna che hanno identificato e denunciato un 20enne della provincia di Caserta e un 17enne della provincia di Napoli. Truffa del finto carabiniere a Valbrenta L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 29 luglio 2025 nella frazione Campolongo di Valbrenta (VI). 🔗 Leggi su Virgilio.it
