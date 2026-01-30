Un’anziana donna è stata truffata a Valbrenta, vicino a Vicenza, da due giovani che si sono fatti passare per un carabiniere. I truffatori hanno telefonato, ingannando la donna, e le hanno rubato dei gioielli. La vittima si è accorta troppo tardi, quando ormai era troppo tardi. La polizia ha denunciato i due giovani, e nel mirino ci sono anche un minorenne coinvolto nella stessa truffa.

Due soggetti denunciati e parte della refurtiva recuperata: questo il bilancio delle operazioni per una truffa ai danni di un’anziana messa a segno a Valbrenta (Vicenza) il 29 luglio 2025. La vittima, una 81enne, è stata raggirata da finti carabinieri che, con una telefonata, l’hanno convinta a consegnare i suoi gioielli per evitare presunte conseguenze giudiziarie a carico del figlio. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini dei Carabinieri di Solagna che hanno identificato e denunciato un 20enne della provincia di Caserta e un 17enne della provincia di Napoli. Truffa del finto carabiniere a Valbrenta L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 29 luglio 2025 nella frazione Campolongo di Valbrenta (VI). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anziana truffata con il raggiro del finto carabiniere a Valbrenta vicino Vicenza, guai anche per un minorenne

Approfondimenti su Valbrenta Vicenza

Un uomo di 35 anni proveniente da Caserta è stato denunciato dai carabinieri di Civitanova Marche per aver messo in atto una truffa, fingendosi un carabiniere.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Valbrenta Vicenza

Argomenti discussi: La truffa del finto maresciallo dei carabinieri, ma in casa dell'anziana c'era la figlia ferita nell'incidente; Anziana truffata da finti carabinieri. La polizia arresta due persone; Anziana truffa il truffatore: finge di credere all'incidente stradale della figlia e lo fa arrestare; Roma, anziana truffa il truffatore: ecco come finge di credere a incidente figlia e lo fa arrestare.

Anziana truffata e derubata. Recuperati oro e contantiDue uomini, finti carabinieri, hanno raggirato una signora del centro storico. Grazie a una segnalazione, la polizia ha recuperato il bottino e li ha arrestati. msn.com

Anziana truffata, il finto maresciallo fa allontanare il figlio da casa e raggira la 77enne: spariti 11mila euroCambia la tecnica, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: gli anziani soli e indifesi. L'ennesima truffa ha colpito, nella mattinata di mercoledì, una vedova 77enne di ... ilgazzettino.it

ANZIANA TRUFFATA A FORMIA - DUE ARRESTI La nota del Comando Provinciale - "Nella giornata di ieri, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Formia hanno tratto in arresto un 43 enne di origine campana e un 40enne extracom - facebook.com facebook

Finti tecnici dell’acqua in azione, anziana truffata in casa a Melegnano Nuovo raggiro andato a segno in città: tre persone, tra cui un bambino, portano via gioielli per circa mille euro #Melegnano #Cronaca #Truffa #Sicurezza #Anziani #Lombardia #... x.com