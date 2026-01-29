Lavoreremo da grandi | il nuovo film di Antonio Albanese dal 5 febbraio in sala

Arriverà il 5 febbraio nei cinema  Lavoreremo da grandi, il nuovo film  di  Antonio Albanese  con  Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero.  Il film sarà distribuito da Piperfilm e le vendite internazionali sono a cura di PIperplay. Il film è una produzione  PALOMAR –  a MEDIAWAN company e  PIPERFILM  in collaborazione con  MAKING MOVIES & EVENTS.   L’opera è stata realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Realizzato con il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 – bando “Piemonte Film TV Fund”, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

