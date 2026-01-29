Lavoreremo da grandi | il nuovo film di Antonio Albanese dal 5 febbraio in sala

Arriverà il 5 febbraio nei cinema Lavoreremo da grandi, il nuovo film di Antonio Albanese con Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero. Il film sarà distribuito da Piperfilm e le vendite internazionali sono a cura di PIperplay. Il film è una produzione PALOMAR – a MEDIAWAN company e PIPERFILM in collaborazione con MAKING MOVIES & EVENTS. L’opera è stata realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Realizzato con il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 – bando “Piemonte Film TV Fund”, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Cinema: Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese. Il regista, racconto la provincia sull’esempio di Mazzacurati, il mio maestroCarlo Mazzacurati è stato il mio maestro. Mi commuovo sempre quando parlo di lui. Sapeva raccontare la provincia, e quel cinema io l’ho amato molto, sarà che vengo dalla dimensione operaia. In questo ... agensir.it

Lavoreremo da grandi, il ritorno al cinema di Antonio Albanese. Il trailerTre amici, Beppe, Umberto e Gigi, attendono l'arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà. Umberto è un musicista fallito, ha mandato in malora l'azienda del padre e ha già due se ... repubblica.it

Antonio #Albanese: "Lavoreremo da grandi" è un film pieno di speranza #cinema x.com

askanews. . Antonio Albanese: "Lavoreremo da grandi" è un film pieno di speranza - facebook.com facebook