Da oggi sono disponibili il trailer e il poster di Lavoreremo da Grandi, il nuovo film diretto e interpretato da Antonio Albanese, con Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero. Lavoreremo da grandi è una comedy nera diretta e interpretata da Antonio Albanese, che riunisce un cast stellare di interpreti tra cui Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e il giovane Niccolò Ferrero. Il film è ambientato sulle sponde di un lago, e racconta una notte surreale e incontrollabile di quattro personaggi scombinati, tra errori fatali, alcol, segreti e conseguenze esilaranti. Una storia di amicizia maschile, rimpianti e caos generazionale che sfocia in una delle soluzioni più assurde e imprevedibili che possiate immaginare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Lavoreremo da Grandi | Il trailer del nuovo film di Antonio Albanese

Leggi anche: Antonio Albanese torna con “Lavoreremo da grandi”: trama, trailer e cast

Leggi anche: Is This Thing On?: ecco il trailer del nuovo film diretto da Bradley Cooper

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lavoreremo da grandi, il trailer del nuovo film di Antonio Albanese; “Lavoreremo da grandi”, il trailer del nuovo film di Antonio Albanese; Lavoreremo da grandi: il trailer ufficiale e il poster del nuovo film di Antonio Albanese; Il trailer di “Lavoreremo da grandi” di Antonio Albanese promette già tantissimo: ecco quando esce.

Lavoreremo da grandi, il trailer del nuovo film di e con Antonio Albanese - Lavoreremo da grandi è il nuovo film di e con Antonio Albanese, commedia ironica e dark on the road che vede protagonisti anche Giuseppe Battiston, Nicola ... ciakmagazine.it