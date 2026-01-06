Lavoreremo da Grandi | Il trailer del nuovo film di Antonio Albanese
Da oggi sono disponibili il trailer e il poster di Lavoreremo da Grandi, il nuovo film diretto e interpretato da Antonio Albanese, con Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero. Lavoreremo da grandi è una comedy nera diretta e interpretata da Antonio Albanese, che riunisce un cast stellare di interpreti tra cui Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e il giovane Niccolò Ferrero. Il film è ambientato sulle sponde di un lago, e racconta una notte surreale e incontrollabile di quattro personaggi scombinati, tra errori fatali, alcol, segreti e conseguenze esilaranti. Una storia di amicizia maschile, rimpianti e caos generazionale che sfocia in una delle soluzioni più assurde e imprevedibili che possiate immaginare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
LAVOREREMO DA GRANDI Trailer Ufficiale | Nuovo Film di Antonio Albanese
“Lavoreremo da grandi” uscirà il 5 febbraio ed è ambientato interamente sul lago Il trailer - facebook.com facebook
In provincia non succede mai niente ma capita di tutto. LAVOREREMO DA GRANDI, il nuovo film di Antonio Albanese, DAL 5 FEBBRAIO AL CINEMA Con Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero. #LavoreremodagrandiIlFilm x.com
