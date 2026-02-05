Antitrust eDreams | Respingiamo con fermezza sanzione presenteremo immediato ricorso

L’azienda di viaggi online eDreams respinge con fermezza la sanzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In una nota, spiega di non riconoscere la decisione e annuncia che presenterà subito ricorso. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra il settore e le autorità di controllo.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Respingiamo con fermezza la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), in quanto non riflette la nostra attuale offerta. Come pionieri nel settore degli abbonamenti di viaggio a livello globale, Prime è oggetto di costanti evoluzioni per rispondere alle esigenze dei viaggiatori; questo approccio è confermato dal livello record di soddisfazione dei nostri iscritti italiani, che valutano la propria esperienza in modo significativamente superiore rispetto ai non abbonati". E' quanto dichiara un portavoce di eDreams Odigeo commentando, in una nota, la decisione dell'Antitrust di irrogare una sanzione di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.

