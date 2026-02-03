Olimpiadi migliaia di agenti schierati a Milano durante i due cortei organizzati dagli antagonisti

Milano si prepara a vivere un fine settimana teso. Migliaia di agenti sono stati schierati in centro città per controllare i due cortei organizzati dagli antagonisti. Le forze dell’ordine vogliono evitare incidenti e garantire la sicurezza in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La città si trova in uno stato di massima allerta, con strade presidiate e manifestanti monitorati da vicino. La tensione resta alta, ma le autorità promettono di mantenere l’ordine.

Milano entra in una fase operativa particolarmente sensibile nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Nelle ultime ore è stato attivato un dispositivo di sicurezza rafforzato, con servizi potenziati già dalle prime ore del mattino e un livello di attenzione elevato in vista di appuntamenti istituzionali e manifestazioni annunciate in città. La presenza di delegazioni e rappresentanti internazionali, insieme agli eventi collegati ai Giochi, impone una gestione coordinata dell’ordine pubblico. Il piano prevede un impiego esteso di personale e mezzi, con l’obiettivo di garantire la tutela di atleti, staff, visitatori e autorità attese nelle prossime giornate.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante le Olimpiadi Invernali a Milano, l’His dell’Ice sarà operativo presso il consolato Usa, in via Principe Amedeo.

Questa mattina a Torino si è messa in moto una grande macchina di sicurezza.

