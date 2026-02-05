Anguillara il figlio di Federica Torzullo ascoltato dai pm sul papà violento

Anguillara, il figlio di Federica Torzullo è stato ascoltato dai pubblici ministeri in un’audizione protetta. Il minore ha raccontato, sotto tutela, i rapporti tra il padre Claudio Carlomagno e la madre, cercando di chiarire eventuali episodi di violenza. L’indagine si concentra sulle dinamiche familiari e sui presunti comportamenti violenti del padre.

Il figlio di Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal marito Claudio Carlomagno, è stato ascoltato dai pm di Civitavecchia nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio. Un'audizione protetta, alla presenza del suo curatore speciale, del tutore legale e di uno psicologo, durante la quale il bambino - che ha dieci anni - ha potuto parlare dei rapporti tra i suoi genitori., Il colloquio tra i pm e il figlio della coppia mira a ricostruire il rapporto tra marito e moglie che, va ricordato, si stavano separando. Gli inquirenti vogliono capire, soprattutto, se il minore abbia percepito dissapori e tensioni all'interno delle mura domestiche e, soprattutto, se questi disagi familiari siano stati particolarmente evidenti durante la serata dell'otto gennaio scorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La scomparsa di Federica Torzullo, avvenuta ad Anguillara Sabazia lo scorso 8 gennaio, ha suscitato grande attenzione nel territorio.

Questa mattina si è svolta l’udienza al tribunale per i minorenni di Roma, riguardante l’affidamento del figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno.

