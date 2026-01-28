anguillara il figlio di federica torzullo affidato ai nonni materni

Questa mattina si è svolta l’udienza al tribunale per i minorenni di Roma, riguardante l’affidamento del figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno. Alla fine, il giudice ha deciso che il bambino resterà con i nonni materni, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul caso.

Si è conclusa poco fa l’udienza al tribunale per i minorenni di Roma per l’affidamento del figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, in carcere per l’omicidio della moglie. Secondo quanto apprende LaPresse, il bambino verrà affidato ai nonni materni e, in qualità di tutore, al sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo. Legale sorella: “Carlomagno non accettava separazione”. “Il vero movente va ricercato nella indisponibilità di Carlomagno di accettare la separazione e probabilmente nell’avere appreso, nei giorni precedenti all’omicidio, della relazione da parte della moglie”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A Anguillara Sabazia i giudici hanno deciso di affidare il bambino di Federica Torzullo ai genitori della madre.

Oggi si tiene l'udienza a Anguillara per decidere a chi affidare il bambino di Federica Torzullo, uccisa in un femminicidio.

