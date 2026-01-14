‘Allontanamento senza figlio impensabile’ | la cugina di Federica Torzullo e Anguillara divisa sul marito indagato

La scomparsa di Federica Torzullo, avvenuta ad Anguillara Sabazia lo scorso 8 gennaio, ha suscitato grande attenzione nel territorio. La vicenda evidenzia come l’allontanamento senza figlio sia spesso impensabile, e le indagini coinvolgono anche questioni familiari, come il marito indagato. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con diversi punti di vista tra familiari e conoscenti.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia. Il caso della scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di cui si sono perse le tracce lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, continua ad alimentare interrogativi, sospetti e reazioni contrastanti. Mentre le indagini cambiano direzione, emergono le testimonianze di familiari, amici e genitori della scuola frequentata dal figlio della donna. «Un allontanamento senza il figlio è impensabile». «Il fatto dell'allontanamento mi sembra molto strano. Lei era molto presa dal lavoro, dai viaggi con il bambino e con Claudio. Partivano spesso insieme.

