Ieri sera, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, un dipinto nella cappella del Crocifisso è stato modificato. Il volto dell’angelo, che prima si vedeva chiaramente, è stato cancellato. La decisione ha sorpreso i fedeli e gli esperti, che si sono chiesti chi abbia dato il via a questo intervento e perché. Il Vaticanò, secondo quanto riferito da fonti vicine, avrebbe avuto un ruolo in questa operazione.

Nella serata di ieri è stato modificato il dipinto collocato nella cappella del Crocifisso della chiesa di San Lorenzo in Lucina. L’ opera, oggetto di un intervento di ripristino concluso nel 2025, raffigurava un angelo con tratti per qualcuno riconducibili al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A intervenire è stato il restauratore Bruno Valentinetti, che ha spiegato così le ragioni della scelta: "L’ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano". "Ieri sera l’ho cancellato”, le sue parole riportate da Repubblica: “A me non interessa, continuo a dire che non era la premier, ma la Curia ha voluto così e io l’ho cancellato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Me l’ha detto il Vaticano”. Il restauratore cancella il volto dell’angelo Meloni

Bruno Valentinetti, il restauratore che ha coperto il volto dell’angelo nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, spiega perché ha fatto quella scelta.

Il volto dell’angelo nella Basilica di San Lorenzo in Lucina è stato cancellato.

