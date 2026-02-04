Cancellato il volto dell’angelo Meloni il restauratore | L’ho fatto io me l’ha chiesto il Vaticano

Per qualche giorno, a Roma, sembrava che una semplice operazione di restauro fosse diventata il centro dell’attenzione. Un restauratore ha spiegato di aver cancellato il volto dell’angelo, su richiesta del Vaticano. La storia ha catturato l’interesse di molti, tra commenti sui social e discussioni sui media, ma ora si chiarisce che si è trattato di un intervento autorizzato e deciso dallo stesso Vaticano.

Per qualche giorno a Roma è sembrata una di quelle storie che nascono per caso, rimbalzano sui social e poi diventano un caso nazionale. Un angelo dipinto, una somiglianza giudicata "troppo perfetta", telefonate, smentite e mezze frasi. E alla fine una mano che, nel silenzio della sera, decide di intervenire. Succede nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, dove un dettaglio di un dipinto in cappella comincia a far discutere: quel volto, dicono in tanti, ricorda in modo impressionante Giorgia Meloni. Il punto è che non si parla di una caricatura qualunque, ma di arte sacra. E quando la questione arriva oltre il chiacchiericcio, la faccenda cambia tono.

