Angelo col volto di Meloni il parroco difende l'autore | Anche Caravaggio lo faceva non ritoccherò l'opera

Il parroco di San Lorenzo in Lucina, Daniele Micheletti, si schiera a difesa del restauratore che ha ripristinato l'affresco con il volto di Meloni. Micheletti sottolinea che anche Caravaggio si ispirava a personaggi noti e che non ci sono motivi per ritenere sbagliato mantenere l’originale. La decisione di non ritoccare l’opera ha scatenato discussioni tra chi difende la conservazione storica e chi critica il risultato.

Il rettore della basilica di San Lorenzo in Lucina, Daniele Micheletti, è intervenuto a difesa del restauratore dell'affresco col volto di Meloni: "Anche Caravaggio si ispirava a personaggi noti". E ha assicurato che non ritoccherà l'opera: "Non vedo il motivo. Non siamo una parrocchi meloniana". Bruno Valentinetti, 83 anni, si occupa del restauro degli angeli nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma.

