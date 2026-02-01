anno giudiziario pochi mezzi tanti risultati

La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario si è svolta con poche risorse a disposizione degli uffici giudiziari. Nonostante le difficoltà, i magistrati hanno comunque ottenuto alcuni risultati, anche se molti criticano la riforma dell’ordinamento giudiziario, considerandola troppo lontana dai bisogni reali della giustizia.

La riforma dell’ordinamento giudiziario? "Totalmente disfunzionale rispetto ai bisogni reali della giustizia". Anche nel distretto bresciano, che pure, nonostante gravissime carenze di organico e dotazioni, funziona bene, e il bilancio è "soddisfacente". Parola della presidente della Corte d’appello, Giovanna Di Rosa, che ha incentrato il discorso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario sui rischi del progetto Nordio, quando ci sarebbero altre urgenze. Le piante organiche degli uffici sono sottodimensionate persino nelle previsioni. Ha snocciolato dati, la presidente: "Al 30 giugno 2025 la magistratura giudicante aveva scoperture del 23%, la Corte dell’8%, il Tribunale di Brescia dell’11% e quello di Bergamo del 25%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il presidente della Corte d’appello di Perugia, Giorgio Barbuto, ha aperto il nuovo anno giudiziario con un discorso diretto e senza fronzoli.

