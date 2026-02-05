Andrea Piccolo, ex ciclista di San Marino, è stato arrestato a Napoli con l’accusa di aver eseguito operazioni di falso sulla targa di una Porsche parcheggiata in piazza del Municipio. La polizia ha fermato l’uomo mentre si trovava all’interno dell’auto, insieme a un’altra persona. L’indagine è ancora in corso, ma l’arresto ha fatto scalpore considerando il passato sportivo di Piccolo.

**Andrea Piccolo arrestato per operazioni di falso in Porsche: ex corridore di San Marino** Un’auto parcheggiata in piazza del Municipio a Napoli, con una targa di San Marino, due persone all’interno e 2.000 euro in banconote false nascoste sotto il volante: così è cominciata la scena di un arresto che ha coinvolto l’ex corridore Andrea Piccolo, 24 anni, residente a San Marino. L’uomo, che era già noto per un precedente arresto legato a un episodio di doping nel 2024, è stato individuato e arrestato ieri, 5 febbraio 2026, dai carabinieri, che avevano notato la targa straniera, la presenza di persone all’interno dell’auto con vetri oscurati, e un comportamento sospetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

È finito in manette Andrea Piccolo, l’ex ciclista residente a San Marino.

L’ex ciclista Andrea Piccolo è finito in manette a Napoli.

