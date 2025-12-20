Rapinato in zona stazione scappa e li denuncia | identificati i due giovani malviventi

Due ragazzi di 20 e 22 anni sono stati indagati in stato di libertà dalla polizia di Stato di Verona per rapina aggravata ed uso indebito di strumenti diversi dal contante, in concorso tra loro, al termine delle indagini svolte dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria “per Verona ed il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

