Grande Fratello | paura nella Casa Mattia rientra dopo un incidente

361magazine.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

con il piede fasciato, ecco cos’è accaduto. Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello, dove la giornata, iniziata come una delle tante, si è trasformata in un episodio che ha fatto preoccupare coinquilini e pubblico. Mattia, tra i concorrenti più attivi e dinamici del gruppo, è rimasto vittima di un incidente domestico che lo ha costretto a un temporaneo allontanamento per accertamenti medici. Leggi anche  Sanremo 2026, così hanno reagito i Big all’annuncio di Carlo Conti Secondo quanto raccontato dagli altri concorrenti, tutto sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio durante una sfida improvvisata in giardino. 🔗 Leggi su 361magazine.com

