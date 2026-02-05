Anche l’ufficio Passaporti si trasferisce a Bolzaneto

La Questura di Genova sposta anche l’ufficio Passaporti nella nuova palazzina di Bolzaneto. La struttura, che sorgerà all’interno della caserma “Nino Bixio”, ospiterà diverse sezioni, tra cui l’Ufficio Immigrazione e il Gabinetto Regionale. La decisione mira a centralizzare i servizi e migliorare l’efficienza degli uffici di fronte alla crescente domanda di pratiche. La nuova sede, ancora in costruzione, dovrebbe essere operativa entro pochi mesi.

La nuova palazzina in costruzione all’interno della caserma “Nino Bixio” di Bolzaneto, sede del 6° Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, ospiterà non solo l’Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, ma anche l’Ufficio Pas – Passaporti e il Gabinetto Regionale della.🔗 Leggi su Genovatoday.it

