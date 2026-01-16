L' Ufficio relazioni con il pubblico di Carpi si trasferisce alla Torre dell’Uccelliera

Da lunedì 19 gennaio, l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Carpi si trasferisce temporaneamente nella Torre dell’Uccelliera, in piazza Martiri. La sede sarà operativa in questa nuova location fino alla fine di gennaio. Questo spostamento riguarda esclusivamente l’ufficio pubblico, mantenendo invariati i servizi offerti ai cittadini durante il periodo di transizione.

L'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del Comune di Carpi da lunedì 19 gennaio si trasferisce temporaneamente, fino alla fine del mese, nella Torre dell'Uccelliera, in piazza Martiri. Il trasferimento, che non comporta alcuna interruzione del servizio, si è reso necessario per consentire un intervento di manutenzione della centrale termica nella sede di via Berengario. Durante tutto il periodo, gli orari di apertura al pubblico dello sportello resteranno invariati: lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30; mercoledì chiuso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Matrimoni a Carpi, dal 2026 sarà possibile sposarsi anche nella Torre dell'Uccelliera

Leggi anche: “Si trasferisce con i figli”. Belen Rodriguez, decisione presa: novità nella vita dell’argentina

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’Urp di Carpi si trasferisce temporaneamente alla Torre dell’Uccelliera - Torre dell’Uccelliera L’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del Comune di Carpi da lunedì 19 gennaio si trasferisce temporaneamente, fino alla fine del mese, nella Torre dell’Uccelliera, in piazza ... sassuolo2000.it

ANIA: L’ASSISTENTE VIRTUALE DELL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO AL SERVIZIO DEI CITTADINI CAMPANI - Regione Campania ha introdotto Ania, l’Assistente Virtuale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), un chatbot progettato per fornire supporto ai cittadini nell’accesso e ... regione.campania.it

Si apre la porta dell'Ufficio relazioni con il pubblico, le operatrici sono pronte ad accogliere i cittadini #AouCaSiCuraDiTe #PoliclinicoDuilioCasula #AouCa #labuonasanità #labuonacomunicazione - facebook.com facebook

Inizia la giornata all'Ufficio relazioni con il pubblico #AouCaSiCuraDiTe #PoliclinicoDuilioCasula x.com