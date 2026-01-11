La famiglia si trasferisce a Portico e si unisce alla tradizione dei presepi. Oggi è l’ultimo giorno per visitare la 52ª rassegna ‘Portico il paese dei presepi’, curata dalla Pro loco e dalla comunità locale. Quest’anno ha registrato un record di oltre 10.000 visitatori, confermando l’importanza di questa iniziativa nel valorizzare le tradizioni natalizie del paese.

Oggi è l’ultimo giorno per visitare le centinaia di presepi della 52ª rassegna di ‘Portico il paese dei presepi’, a cura della Pro loco e della gente del paese, con un record di presenze quest’anno: oltre 10mila visitatori. Alle ore 12 sarà aperto in piazza anche il ristoro del chiosco San Rocco con specialità di stagione, mentre alle 15 si svolgerà nella piazzetta Traversari la premiazione del secondo concorso fotografico ‘Rosanna Gazzotti’ (fondatrice dell’iniziativa). Fra le tante curiosità di quest’anno, merita una segnalazione la famiglia di Mirko e Mascia Garavini (rappresentante e impiegata), con i figli Ginevra, Anita e Giosuè (18, 12 e 11 anni), che, trasferitisi tre anni fa da Forlì a Portico, quest’anno sono stati autori di oltre 30 presepi nel Borgo Piano davanti a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Famiglia si trasferisce a Portico: "Anche noi conquistati dai presepi"

Leggi anche: La magia dei presepi. Tutte le Natività di Portico

Leggi anche: Le festività abbracciano il borgo medievale: tutto pronto per "Portico, il paese dei presepi"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Famiglia si trasferisce a Portico: Anche noi conquistati dai presepi.

Famiglia si trasferisce a Portico: "Anche noi conquistati dai presepi" - I forlivesi Mirko, Mascia e i loro tre figli vivono in paese da tre anni e hanno allestito oltre 30 Natività in casa e all’esterno: "Ci suonano il campanello per entrare a vedere". ilrestodelcarlino.it