Anatra soccorsa nel traffico | intervento della Polizia Locale in viale Leonardo da Vinci

Una anatra si aggirava stamattina lungo viale Leonardo da Vinci, vicino a via Nenni, creando scompiglio tra le auto in circolazione. La presenza dell'animale, ferito e incapace di volare, ha spinto alcuni automobilisti a chiamare la polizia locale. Gli agenti sono intervenuti prontamente, riuscendo a mettere in sicurezza l’animale e a portarla in un luogo sicuro.

Prato, 5 febbraio 2026 – È stata salvata dall'intervento della polizia locale un' anatra selvatica che stamani intorno alle 9 si trovava a lato della carreggiata in viale Leonardo da Vinci, direzione Firenze, nei pressi di via Nenni: la presenza dell'animale, non in grado di volare perché probabilmente ferito, è stata segnalata alla Centrale Operativa da diversi automobilisti per il pericolo rappresentato per sé e per la sicurezza stradale. Una pattuglia motociclistica è immediatamente intervenuta, individuando il volatile che nel frattempo si era spostato all’interno del sottopasso Nenni. Lì gli agenti sono riusciti a recuperare l'anatra, che è stata quindi affidata al personale del Centro di Scienze Naturali di Galceti, dove riceverà le cure necessarie e sarà sottoposta agli accertamenti veterinari del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

