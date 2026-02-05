Anatra soccorsa nel traffico | il salvataggio della Polizia Locale

Alle 9 di stamattina, una volante della Polizia Locale di Prato ha recuperato un’anatra ferita che si trovava nel traffico di viale Leonardo da Vinci, vicino a via Nenni. Diversi automobilisti avevano chiamato il 112, preoccupati per la presenza dell’animale, che non riusciva a volare. Gli agenti sono intervenuti rapidamente, hanno preso l’anatra e l’hanno portata in un luogo sicuro. Ora si cercano eventuali veterinari o rifugi per curarla e rimetterla in libertà.

Prato, 5 febbraio 2026 – È stata salvata dall'intervento della polizia locale un' anatra selvatica che stamani intorno alle 9 si trovava a lato della carreggiata in viale Leonardo da Vinci, direzione Firenze, nei pressi di via Nenni: la presenza dell'animale, non in grado di volare perché probabilmente ferito, è stata segnalata alla Centrale Operativa da diversi automobilisti per il pericolo rappresentato per sé e per la sicurezza stradale. Una pattuglia motociclistica è immediatamente intervenuta, individuando il volatile che nel frattempo si era spostato all’interno del sottopasso Nenni. Lì gli agenti sono riusciti a recuperare l'anatra, che è stata quindi affidata al personale del Centro di Scienze Naturali di Galceti, dove riceverà le cure necessarie e sarà sottoposta agli accertamenti veterinari del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

