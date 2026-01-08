Barista ucciso nel veneziano il killer è un agente della polizia locale

Nella mattinata del 31 dicembre, un barman moldavo è stato trovato senza vita in un campo agricolo di Malcontenta, nel veneziano. Le indagini hanno portato all'arresto di un agente della polizia locale, sospettato di essere l'autore del suo omicidio. La vicenda apre un approfondimento sulla situazione di sicurezza e sulle dinamiche interne alle forze dell’ordine nella zona.

AGI - È un  agente della polizia locale  l'omicida di un  barman moldavo, ritrovato senza vita nella mattinata del 31 dicembre in un campo agricolo di  Malcontenta. S.R., 40 anni, incensurato, residente a Venezia-Marghera, è stato arrestato dai carabinieri dopo una misura cautelare emessa dal gip di Venezia, e deve rispondere, in concorso con un complice non ancora identificato, di  omicidio. Per sparare, secondo quanto è emerso, ha usato la  pistola d'ordinanza. L'uomo l'anno scorso si era anche candidato alle  elezioni comunali, e in passato aveva lavorato come  guardia giurata  prima di tornare alla polizia locale. 🔗 Leggi su Agi.it

