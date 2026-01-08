Nella mattinata del 31 dicembre, un barman moldavo è stato trovato senza vita in un campo agricolo di Malcontenta, nel veneziano. Le indagini hanno portato all'arresto di un agente della polizia locale, sospettato di essere l'autore del suo omicidio. La vicenda apre un approfondimento sulla situazione di sicurezza e sulle dinamiche interne alle forze dell’ordine nella zona.

AGI - È un agente della polizia locale l'omicida di un barman moldavo, ritrovato senza vita nella mattinata del 31 dicembre in un campo agricolo di Malcontenta. S.R., 40 anni, incensurato, residente a Venezia-Marghera, è stato arrestato dai carabinieri dopo una misura cautelare emessa dal gip di Venezia, e deve rispondere, in concorso con un complice non ancora identificato, di omicidio. Per sparare, secondo quanto è emerso, ha usato la pistola d'ordinanza. L'uomo l'anno scorso si era anche candidato alle elezioni comunali, e in passato aveva lavorato come guardia giurata prima di tornare alla polizia locale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Barista ucciso nel veneziano, il killer è un agente della polizia locale

