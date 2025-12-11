Dallo Ior un nuovo microtomo al reparto di anatomia patologica di Ravenna

Lo Ior ha donato un nuovo microtomo al reparto di anatomia patologica dell’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna. Un gesto che rappresenta un supporto fondamentale per i professionisti e un benefit importante per i cittadini, migliorando le attività di diagnosi e cura presso la struttura sanitaria ravennate.

