Sei pietoso Amici 25 Anna Pettinelli si scaglia contro Rudy Zerbi | gelo in studio E il pubblico si schiera
La nuova puntata di Amici 25 ha regalato uno dei momenti più tesi di questa edizione. Il cantante Opi, allievo di Anna Pettinelli, si è presentato davanti alla commissione dei prof di canto per l’ esame decisivo: per continuare il suo percorso nel talent show doveva ottenere almeno due sufficienze. In studio l’atmosfera era carica di aspettativa e il pubblico tratteneva il fiato. Il percorso verso il verdetto non è stato semplice. Dopo aver deciso nei daytime di mettersi in gioco, Opi ha affrontato nello speciale pomeridiano due esibizioni di fila, sapendo che in caso di valutazione negativa avrebbe dovuto togliersi la maglia e dire addio per sempre alla scuola di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
