amici 25 i prof di canto scelgono chi escludere dal serale e scoppia la lite tra allievi

Questa mattina ad Amici 25 è scoppiata una discussione tra gli allievi dopo che i professori di canto hanno deciso chi avrebbe lasciato il Serale. La tensione si è fatta sentire, e alcuni concorrenti si sono confrontati duramente, dando vita a un momento acceso tra i giovani. La decisione dei giudici ha acceso gli animi e fatto saltare gli schemi di una settimana che si prevedeva tranquilla.

Nel daytime di Amici 25 di oggi i prof di canto hanno scelto i cantanti da escludere dal Serale. L’accaduto ha generato malumori e ha fatto scoppiare una lite. Oggi il daytime di Amici 25 è stato carico di tensione, nel momento in cui i professori di canto sono stati chiamati a stilare una lista dei cantanti da portare al Serale e, di conseguenza, chi tagliare fuori. A dire la sua per prima è stata Anna Pettinelli, che seppur con dispiacere, ha affermato che Elena D’Elia per lei è fuori dalla corsa. Per quanto la reputi “bravissima”: “Mi piacerebbe portare al serale gli altri che potrebbero fare un buon Serale”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Dopo l’eliminazione da Amici 25, avvenuta l’11 gennaio 2026, Flavia Buoncristiani si è confrontata con i dubbi e le emozioni legate alla sua esperienza nel programma.

La tensione ad Amici 25 sale ancora di più.

