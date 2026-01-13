Amici 25 Flavia si sfoga dopo l' eliminazione | Plasma? Ci sei stato nei momenti delicati La lite tra i prof il ruolo di Anna Pettinelli

Dopo l’eliminazione da Amici 25, avvenuta l’11 gennaio 2026, Flavia Buoncristiani si è confrontata con i dubbi e le emozioni legate alla sua esperienza nel programma. La decisione di Anna Pettinelli di non portarla al Serale ha suscitato riflessioni sulla sua crescita artistica e personale, mentre le dinamiche tra i professori hanno influenzato il percorso della giovane artista.

Flavia Buoncristiani è stata eliminata da Amici 25 l'11 gennaio 2026, quando la professoressa Anna Pettinelli ha scelto di non portarla al Serale. L'uscita dal talent ha segnato.

Chi è Flavia Buoncristiani eliminata da Amici 25 Maglia sospesa dopo decisione di Anna Pettinelli

Flavia deve lasciare la scuola di #Amici25, la sfida di Riccardo, Paola e la decisione della maestra Peparini e… Questo e tanto altro nella puntata di oggi, clicca qui - facebook.com facebook

