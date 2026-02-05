Ambulanza speciale per il plesso Landolfi | servizio sanitario rafforzato a Solofra

Un’ambulanza nuova entra in servizio al plesso Landolfi di Solofra. La comunità ha raccolto fondi per rafforzare il servizio sanitario locale. Ora i cittadini hanno un supporto in più in caso di emergenza.

**Un’ambulanza nuova, il segno di una comunità che si muove insieme per garantire salute.** Così, con un gesto collettivo e una raccolta fondi che ha visto la partecipazione di molti cittadini di Solofra, è entrata in azione una nuova ambulanza al plesso Landolfi, nel comune della provincia di Avellino. Il veicolo, dotato di attrezzature moderne — tra cui quelle per la rianimazione — è stato consegnato in una cerimonia ufficiale nella frazione di Sant’Agata, dove sono intervenuti sindaco, istituzioni locali e dirigenti sanitari. La scelta è stata fatta per rafforzare il collegamento tra il territorio e l’ospedale di Avellino, e per offrire un servizio sanitario più veloce, più vicino alle esigenze della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

