In un’intervista, Baronio, vice di Pirlo, ricorda un episodio con Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’ex calciatore ha rivelato che il portoghese lo salutava semplicemente con un “ciao”, ma la sua attenzione è cambiata quando ha assistito ai suoi tiri di punizione. Questi dettagli offrono uno sguardo più intimo sui rapporti tra i calciatori e le dinamiche all’interno del club.

Baronio (vice Pirlo): «Alla Juve Cristiano Ronaldo mi diceva solo ciao. Poi mi ha visto tirare le punizioni.». Le parole del tecnico. Roberto Baronio, ex regista e oggi vice di Andrea Pirlo negli Emirati Arabi, si racconta a La Gazzetta dello Sport, tra ricordi di campo, l’amicizia con il “ Maestro ” e il dolore per la malattia della madre. L’ESPERIENZA NEGLI EMIRATI CON PIRLO – « Siamo secondi a -1. Dopo la batosta avuta alla Samp, con l’esonero dopo tre giornate a pochi mesi dai playoff raggiunti senza poter fare mercato, avevamo bisogno di una nuova avventura ». GLI INIZI – « Nel 1990, a 12-13 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Baronio: Pirlo? Ha imparato da me... Vorrei che mia madre capisse che ho realizzato i nostri sogni.

