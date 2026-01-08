Baronio vice Pirlo | Alla Juve Cristiano Ronaldo mi diceva solo ciao Poi mi ha visto tirare le punizioni…

In un’intervista, Baronio, vice di Pirlo, ricorda un episodio con Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’ex calciatore ha rivelato che il portoghese lo salutava semplicemente con un “ciao”, ma la sua attenzione è cambiata quando ha assistito ai suoi tiri di punizione. Questi dettagli offrono uno sguardo più intimo sui rapporti tra i calciatori e le dinamiche all’interno del club.

Baronio (vice Pirlo): «Alla Juve Cristiano Ronaldo mi diceva solo ciao. Poi mi ha visto tirare le punizioni.». Le parole del tecnico. Roberto Baronio, ex regista e oggi vice di Andrea Pirlo negli Emirati Arabi, si racconta a  La Gazzetta dello Sport, tra ricordi di campo, l’amicizia con il “ Maestro ” e il dolore per la malattia della madre. L’ESPERIENZA NEGLI EMIRATI CON PIRLO  – « Siamo secondi a -1. Dopo la batosta avuta alla Samp, con l’esonero dopo tre giornate a pochi mesi dai playoff raggiunti senza poter fare mercato, avevamo bisogno di una nuova avventura ». GLI INIZI  – « Nel 1990, a 12-13 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

